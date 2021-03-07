Кубок Германии: состоялась жеребьевка пар 1/2 финала
Дортмундская Боруссия поборется за путевку в финал Кубка Германии с представителем низшего дивизиона.
Организаторы Кубка Германии провели жеребьевку пар 1/2 финала турнира, по итогам которой состоятся следующие встречи:
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Регенсбург / Вердер – РБ Лейпциг
Хольштайн – Боруссия Д
Поединки запланированы на 1-2 мая. Последний четвертьфинал турнира Регенсбург – Вердер состоится 7 апреля. Напомним, действующим триумфатором Кубка Германии является Бавария, которая в нынешнем сезоне вылетела от команды второй Бундеслиги – Хольштайна.
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