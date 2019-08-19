Кубок Германии: результаты жеребьевки 2-го раунда

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Германии сезона 2019/20. Центральным матчем этой стадии станет дуэль двух Боруссий – из Дортмунда и Менхенгладбаха.
Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер и тренер молодежной сборной Штефан Кунц провели жеребьевку 2-го раунда немецкого Кубка. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.
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Пары 1/16 финала Кубка Германии с участием команд Бундеслиги:
Дуйсбург – Хоффенхайм
Саарбрюкен – Кельн
Байер – Падерборн
Фрайбург – Унион
Фортуна – Эрцгебирге
Бохум – Бавария
Арминия – Шальке
Герта – Динамо Дрезден
Вольфсбург – РБ Лейпциг
Вердер – Хайденхайм
Санкт-Паули – Айнтрахт Франкфурт
Отметим, что матчи этой стадии запланированы на 29-30 октября. Действующим обладателем трофея является мюнхенская Бавария.