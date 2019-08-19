Кубок Германии: результаты жеребьевки 2-го раунда

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Германии сезона 2019/20. Центральным матчем этой стадии станет дуэль двух Боруссий – из Дортмунда и Менхенгладбаха.

Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер и тренер молодежной сборной Штефан Кунц провели жеребьевку 2-го раунда немецкого Кубка. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

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Пары 1/16 финала Кубка Германии с участием команд Бундеслиги:

Дуйсбург – Хоффенхайм

Саарбрюкен – Кельн

Байер – Падерборн

Фрайбург – Унион

Фортуна – Эрцгебирге

Бохум – Бавария

Арминия – Шальке

Герта – Динамо Дрезден

Вольфсбург – РБ Лейпциг

Вердер – Хайденхайм

Санкт-Паули – Айнтрахт Франкфурт

Отметим, что матчи этой стадии запланированы на 29-30 октября. Действующим обладателем трофея является мюнхенская Бавария.