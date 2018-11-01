Кубок Германии: РБ Лейпциг выбил Хоффенхайм, Байер уничтожил Боруссию М, Дуйсбург Тащи победил Арминию

Состоялись поединки 1/16 финала Кубка Германии. Путевку в следующий раунд завоевали Байер, Дуйсбург и РБ Лейпциг.

В поединках 1/16 финала Кубка Германии Байер в гостях неожиданно разгромил Боруссию М со счетом 5:0. К слову, Гладбах занимает 3 место в чемпионате. Прекратил борьбу за трофей соперник Шахтера Хоффенхайм, который проиграл РБ Лейпциг.

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Дуйсбург Бориса Тащи на выезде разгромил Арминию. Украинец вышел на замену на 56-й минуте поединка.

Кубок Германии, 1/16 финала

Арминия – Дуйсбург – 0:3

Голы: Верхук, 12, Шнельгардт, 39, Оливейра-Соуза, 45

Боруссия М – Байер – 0:5

Голы: Брандт, 5, Едвай, 45+1, Беллараби, 67, 74, Фолланд, 80

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 2:0

Голы: Вернер, 48, 56