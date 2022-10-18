Кубок Германии. 1/16 финала

РБ Лейпциг – Гамбург – 4:0

Голы: Поульсен, 33, 36, Симакан, 69, Хенрикс, 81

Любек – Майнц – 0:3

Голы: Хак, 16, Ингвартсен, 43, Баркок, 88

Мангейм – Нюрнберг – 0:1

Гол: Гольке, 62 (аг)

Штутгартер Кикерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:2

Голы: Коло- Муани, 11, Смолчич, 17

Брауншвейг – Вольфсбург – 1:2

Голы: Мультауп, 40 – Сванберг, 8, Камински, 65

Хоффенхайм – Шальке – 5:1

Голы: Даббур, 5, 43, Анхелино, 16, Кабак, 51, Кадержабек, 63 – Дрекслер, 69

Дармштадт – Боруссия М – 2:1

Голы: Тиц, 23, Зайдель, 79 – Нец, 48

Эльферсберг – Бохум – 0:1

Гол: Лосилья, 85

РБ Лейпциг, соперник Шахтера в Лиге чемпионов, без особых проблем устроил разгром Гамбурга, который сейчас выступает во Второй Бундеслиге. Подопечные Марко Розе не проиграют уже 6 матчей подряд, 5 из них выиграли.

РБ Лейпциг перестрелял Герту – соперник Шахтера в Лиге чемпионов чуть не растерял преимущество в три мяча

Среди сенсаций можно выделить поражение Боруссии в Менхенгладбах от Дармштадта. Что касается остальных результатов, то Айнтрахт легко победил Штутгартер Киккерс, Вольфсбург не без проблем обыграл Брауншвейг, а Хоффенхайм разбил Шальке.