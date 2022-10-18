Кубок Германии: РБ Лейпциг продолжил беспроигрышное шествие, разгром Шальке, фиаско Боруссии М
Состоялись заключительные матчи 1/16 финала розыгрыша немецкого кубка. Есть сенсации.
Кубок Германии. 1/16 финала
РБ Лейпциг – Гамбург – 4:0
Голы: Поульсен, 33, 36, Симакан, 69, Хенрикс, 81
Любек – Майнц – 0:3
Голы: Хак, 16, Ингвартсен, 43, Баркок, 88
Мангейм – Нюрнберг – 0:1
Гол: Гольке, 62 (аг)
Штутгартер Кикерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:2
Голы: Коло-Муани, 11, Смолчич, 17
Брауншвейг – Вольфсбург – 1:2
Голы: Мультауп, 40 – Сванберг, 8, Камински, 65
Хоффенхайм – Шальке – 5:1
Голы: Даббур, 5, 43, Анхелино, 16, Кабак, 51, Кадержабек, 63 – Дрекслер, 69
Дармштадт – Боруссия М – 2:1
Голы: Тиц, 23, Зайдель, 79 – Нец, 48
Эльферсберг – Бохум – 0:1
Гол: Лосилья, 85
РБ Лейпциг, соперник Шахтера в Лиге чемпионов, без особых проблем устроил разгром Гамбурга, который сейчас выступает во Второй Бундеслиге. Подопечные Марко Розе не проиграют уже 6 матчей подряд, 5 из них выиграли.
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Среди сенсаций можно выделить поражение Боруссии в Менхенгладбах от Дармштадта. Что касается остальных результатов, то Айнтрахт легко победил Штутгартер Киккерс, Вольфсбург не без проблем обыграл Брауншвейг, а Хоффенхайм разбил Шальке.
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