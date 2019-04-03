Кубок Германии: РБ Лейпциг фантастически прошел Аугсбург, Гамбург разобрался с Падерборном

Гамбург победил Падерборн в матче 1/4 финала Кубка Германии, РБ Лейпциг в тяжелом поединке переиграл Аугсбург.

Кубок Германии, 1/4 финала

Падерборн – Гамбург – 0:2

Голы: Ласогга, 54, 68

Аугсбург – РБ Лейпциг – 1:2

Голы: Финнбогасон, 90+4 – Вернер, 74, Хальстенберг, 120+1 (пен.)

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В первом матче 1/4 финала Кубка Германии встретились представители второй Бундеслиги Падерборн и Гамбург. Победу прогнозируемо одержал лидер турнирной таблицы благодаря дублю Пьера Ласогги.

Позже между собой встретились уже представители элитного дивизиона Аугсбург и РБ Лейпциг. На 74-й минуте Тимо Вернер, казалось бы, принес победу гостям, но исландец Альфред Финнбогасон спас шансы для Аугсбурга уже в компенсированное арбитром время и перевел игру в экстратаймы. Матч шел к серии пенальти, пока футболисты из Лейпцига не заработали 11-метровый на 120-й минуте встречи. Марсель Хальстенберг точно пробил с отметки и героически вывел Ред Булл в полуфинал соревнований.