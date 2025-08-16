Кубок Германии 2025/26, 1/32 финала

Динамо Берлин – Бохум – 1:3

Голы: Щербаковски, 46 – Лоосли, 85, Бамба, 107, Беро, 120+1

Удаления: Эллерс, 80, Дадашов, 103 (оба – БФК Динамо)

Нереализованный пенальти: Беро, 94 (Бохум)

Пирмазенс – Гамбург – 1:2

Голы: Грисс, 52 – Гильерме Рамос, 90+2, Кенигсдорффер, 100

Айнтрахт Нордерштадт – Санкт-Паули – 0:0 (серия пенальти –

Балингер – Хайденхайм – 0:5

Голы: Скиенца, 9, 62, Гонзак, 34, Кауфманн, 77, Конте, 85

Ганза Росток – Хоффенхайм – 0:4

Голы: Бургер, 37, Мерштедт, 71, 86, Асслани, 83

Хемелинген – Вольфсбург – 0:9

Голы: Йенц, 13, Сков Ольсен, 14, Майер, 39, (пен.), Пейчинович, 53, 76, 81, Сванберг, 61, 71, Черны, 72,

Зандхаузен – РБ Лейпциг – 2:4

Голы: Виафе Ампаду, 3, Германн, 18 – Диоманде, 6, Орбан, 23, Банзузи, 80, Хави Симонс, 90+6

Иллертсен – Нюрнберг – 3:3

Голы: Милич, 2, Глессинг, 43, Рюле, 90 – Йилмаз, 65, Степанов, 78, Телалович, 88, (пен.)

Первые матчи стартовали в 14:00 и не обошлись без дополнительного времени. Бохум только в овертайме переиграл Динамо Берлин, которое доигрывало вдевятером. Представитель второй Бундеслиги отыгрался лишь на 85-й минуте, когда соперник остался в меньшинстве после удаления Эллерса. А уже в дополнительное время, когда красный свет перед собой увидел Дадашов, Бохум сумел реализовать свое численное преимущество благодаря голам Бамба и Беро (последний еще и не реализовал пенальти).

Степанов отметился дебютным голом за Нюрнберг в Кубке Германии

Гамбург тоже в овертаймах одолел Пирмазенс. Героем стал защитник Гильерме Рамос, который на 90+2 минуте спас "динозавров" от вылета на ранней стадии. А Кенигсдорффер в дополнительное время принес победу Гамбургу, в составе которого сыграл и защитник Шахтера Георгий Гочолейшвили.

Среди других матчей отметим сокрушительные победы Хайденхайма и Вольфсбурга. "Волки" вообще отгрузили в ворота соперника 9 голов. Только 2 матча, которые начались в 17:00, не подарили победителя в основное время. И если в игре Айнтрахта Нордерштедта и Санкт-Паули были нули (в серии пенальти победил Санкт-Паули), то в матче Нюрнберга против Иллертиссена, за который выступает Артем Степанов, развернулся настоящий триллер.

Представитель региональной лиги вел в счете 2:0 после первого тайма благодаря голам Милича и Глессинга. На второй тайм Мирослав Клозе выпустил Степанова, и это дало результат. Сократил отставание Йылмаз, а на 78-й минуте Артем сравнял счет! Через 8 минут Телалович еще и вывел Нюрнберг вперед, но Рюле сравнял счет на 90-й, сумев перевести игру в овертайм.

В дополнительное время победителя выявить также не получилось. А в серии пенальти Иллертиссен обыграл Нюрнберг – Степанов не пробивал, хотя команды имели по 7 ударов. Одним из неудачников стал экс-защитник Динамо Лука Лочошвили.