Кубок Германии: Боруссия вырывает путевку в следующий раунд, Герта проходит дальше

Закончились очередные матчи Кубка Германии. Читайте отчеты о матчах на Футбол 24.
Боруссия едва вырвала победу у Гройтер Фюрт. "Шмели" сравняли счет лишь в конце основного времени, а так же на последних секундах дополнительного времени вырвали победу.
Герта не без проблем обыграла Брауншвейг, Фрайбург сумел одержать победу в серии пенальти.
Дебюты Роналду и Шевченко, феерическое лондонское дерби и совершенно разные Манчестера. Топ-10 итогов европейского уикенда
Кубок Германии, 1/32 финала
Гройтер Фюрт – Боруссия Дортмунд – 1:2
Голы: Эрнст, 77 – Витсель, 90+5, Ройс, 120+1
Брауншвейг – Герта – 1:2
Голы: Фейзалла, 81 – Платтенхардт, 38, Ибишевич, 83
Энерги Коттбус – Фрайбург – 2:2 (1:1 в основное время, 3:5 в серии пенальти)
Голы: Фрейтас, 47, Витеритти, 103 – Франц, 90, Петерсен, 99
Падеборн – Ингольштадт – 2:1
Голы: Хюнемаер, 34, 44 – Киттель, 76