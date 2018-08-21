Кубок Германии: Боруссия вырывает путевку в следующий раунд, Герта проходит дальше

Закончились очередные матчи Кубка Германии. Читайте отчеты о матчах на Футбол 24.

Боруссия едва вырвала победу у Гройтер Фюрт. "Шмели" сравняли счет лишь в конце основного времени, а так же на последних секундах дополнительного времени вырвали победу.

Герта не без проблем обыграла Брауншвейг, Фрайбург сумел одержать победу в серии пенальти.

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Кубок Германии, 1/32 финала

Гройтер Фюрт – Боруссия Дортмунд – 1:2

Голы: Эрнст, 77 – Витсель, 90+5, Ройс, 120+1

Брауншвейг – Герта – 1:2

Голы: Фейзалла, 81 – Платтенхардт, 38, Ибишевич, 83

Энерги Коттбус – Фрайбург – 2:2 (1:1 в основное время, 3:5 в серии пенальти)

Голы: Фрейтас, 47, Витеритти, 103 – Франц, 90, Петерсен, 99

Падеборн – Ингольштадт – 2:1

Голы: Хюнемаер, 34, 44 – Киттель, 76