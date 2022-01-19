Кубок Германии, 1/8 финала

Ганновер – Боруссия М – 3:0

Голы: Баер, 4, 51, Керк, 36 (пен.)

РБ Лейпциг – Ганза – 2:0

Голы: Поульсен, 6, Ольмо, 82

Герта – Унион Берлин – начало матча в 21:45

Хоффенхайм – Фрайбург – начало матча в 21:45

Кубок Германии: Холанд не спас Борусию Д от позорного вылета, Кёльн и Гамбург выдали драму с комичным пенальти

Уже в первом матче дня произошла сенсация! Представитель Второй Бундеслиги – Ганновер – разгромил менхенгладбасскую Борусию, которая, к слову, вышла на поле в оптимальном составе. Уже в начале матча мощный выстрел под левую стойку от Максимилиана Баера шокировал "жеребцов". В середине тайма за игру рукой в ​​собственной штрафной арбитр назначил пенальти в пользу хозяев и Себастьян Керк уверенно обыграл Яна Зоммера, который в предыдущем матче чемпионата с Байером, на минутку, потянул два одиннадцатиметровых.

Несмотря на довольно ровную игру, опасность у ворот соперника продолжил создавать Ганновер. Сразу после перерыва Баер мог удваивать, но швейцарский кипер Борусии потянул удар с правого угла. Но 19-летний форвард не останавливался и через несколько минут все-таки оформил дубль. На 63-й минуте он упустил исторический шанс записать на свой счет хет-трик, попав в правую стойку. Убедительная победа позволила Ганноверу опозорить более статусного соперника и пробиться в четвертьфинал турнира.

В параллельном матче РБ Лейпциг одолел ростоцкую Ганзу. Уже на шестой минуте Поульсен откликнулся на длинную навесную передачу и головой открыл счет в матче. В конце тайма не повезло Нкунку, попавшему в перекладину. Сразу после перерыва команды обменялись опасными моментами: Клостерман пробил рядом с правой стойкой, а Найдгарт в ответ целился в противоположный угол. В конце матча Ольмо точным выстрелом снял все вопросы о победителе и вывел "быков" в следующую стадию соревнований.

Реал подарував Луніну перший трофей, величний камбек Коутінью, Ліга Пепа та страждання Миколенка – огляд вікенду