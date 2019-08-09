Кубок Германии: Боруссия Д легко прошла в 1/16 финала

Состоялись поединки 1/32 финала Кубка Германии 2019/20. Боруссия Д без проблем одолела Юрдинген – представителя 3-й лиги.

Кубок Германии 2019/20. 1/32 финала

Юрдинген – Боруссия Д – 0:2

Голы: Ройс, 49, Алькасер, 70

Ингольштадт – Нюрнберг – 0:1

Гол: Доведан, 87

Команда Люсьена Фавра спокойно разобралась с Юрдингеном в матче 1/32 финала Кубка Германии. За Боруссию во втором тайме забивали Марко Ройс и Пако Алькасер. Первый переиграл голкипера ударом с близкого расстояния, а испанец удачно исполнил штрафной удар.

Напомним, недавно Боруссия выиграла Суперкубок Германии, одолев Баварию.

Во втором матче дня Нюрнберг на последних минутах дожал Ингольштадт.

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