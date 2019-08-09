Кубок Германии: Боруссия Д легко прошла в 1/16 финала

Состоялись поединки 1/32 финала Кубка Германии 2019/20. Боруссия Д без проблем одолела Юрдинген – представителя 3-й лиги.
Кубок Германии 2019/20. 1/32 финала
Юрдинген – Боруссия Д – 0:2
Голы: Ройс, 49, Алькасер, 70
Ингольштадт – Нюрнберг – 0:1
Гол: Доведан, 87
Команда Люсьена Фавра спокойно разобралась с Юрдингеном в матче 1/32 финала Кубка Германии. За Боруссию во втором тайме забивали Марко Ройс и Пако Алькасер. Первый переиграл голкипера ударом с близкого расстояния, а испанец удачно исполнил штрафной удар.
Напомним, недавно Боруссия выиграла Суперкубок Германии, одолев Баварию.
Во втором матче дня Нюрнберг на последних минутах дожал Ингольштадт.
Дуэль Ярмоленко и Зинченко, классика на Олд Траффорд и большие разборки в малом княжестве: топ-5 матчей евроуикенда