Кубок Германии. 1/16 финала

Ганновер – Боруссия Д 0:2

Голы: Аррей-Мби, 11 (автогол), Беллингем, 71 (с пенальти)

Удален: Адейеми, 85

Фрайбург – Санкт-Паули 2:1

Голы: Гинтер, 90+3, Грегорич, 119 – Дашнер, 42

Зандхаузен – Карлсруэ 2:2 (8:7 – по пенальти)

Голы: Амброзиус, 8 (автогол), Жиров, 44 – Ванитцек, 58 (с пенальти), Брейтауп, 72

Падерборн – Вердер 2:2 (5:4 – по пенальти)

Голы: Платте, 22, Контех, 43 – Биттенкурт, 65, Вайзер, 84

Ян Регенсбург – Фортуна 0:3

Голы: Петерсон, 5, Ковнацки, 16, Иёха, 45+1

Унион – Хайденхайм 0:2

Голы: Пухач, 7, Михель, 52

Штутгарт – Арминия 6:0

Голы: Штенцель, 20, Эндо, 24, Пфайффер, 29, 52, Мвумпа, 39, Гирасси, 67

Аугсбург – Бавария 2:5

Голы: Педерсен, 9, Упамекано, 65 (автогол) – Шупо-Мотинг, 27, 59, Киммих, 53, Мусиала, 74, Дэвис, 90+1

Второй игровой день 1/16 финала Кубка Германии принёс один сюрприз – команда второй Бундеслиги Падерборн выбила из розыгрыша турнира представителя элитного дивизиона Вердер. Kicker отмечает, что бременцы выглядели в этой встрече очень сонными. Лучший бомбардир Бундеслиги на данный момент Никлас Фюллькруг забил при счёте 2:2, но его гол не был засчитан из-за фола Фабио Чиародии. Причём нарушение правил зафиксировал не главный судья, а четвёртый арбитр. Фюллкруг не был доволен этим решением, и в ходе протестов получил желтую карточку. Но что поделать, если на этой стадии турнира система VAR не предусмотрена...

Кубок Германии: РБ Лейпциг продолжил беспроигрышное шествие, разгром Шальке, фиаско Боруссии М

Действующему финалисту Кубка Германии Фрайбургу понадобилось полчаса, чтобы создать свой первый опасный момент у ворот команды второго дивизиона Санкт-Паули. Главный тренер хозяев Кристиан Штрайх отреагировал в перерыве сразу четырьмя (!) заменами – к тому моменту Фрайбург уже проигрывал и рисковал покинуть турнир на ранней стадии. Спасти положение удалось только на третьей компенсированной ко второму тайму минуте – команду спас Гинтер. Дополнительное время также не стало для представителя элитного дивизиона лёгкой прогулкой - победный гол Михаэль Грегорич забил за минуту до финального свистка.

Два года назад Бавария вылетела на этой стадии от скромного Хольштайна, проиграв команде второго дивизиона по пенальти. Год назад мюнхенцы с разгромом проиграли на этой стадии Кубка гладбахской Боруссии (0:5). Перед игрой с Аугсбургом Юлиан Нагельсманн настраивал свою команду на то, что третий год подряд Бавария не опозорится. В итоге Мане и компания настроились на соперника, который испортил им хорошее настроение перед Октоберфестом. Тогда Аугсбургу удалось обыграть Баварию в Бундеслиге (1:0), но на сей раз мюнхенцы взяли убедительный реванш: дубль Шупо-Мотинга, а также голы Киммиха, Мусиалы и Дэвиса записали в копилку действующего чемпиона Германии пять забитых мячей.

Прошла своего соперника и дортмундская Боруссия. Kicker отмечает, что у Ганновера было гораздо больше шансов забить, но команду из второй Бундеслиги подвела реализация. Боруссии, наоборот, сопутствовала удача: уже в дебюте матча после прострела Мукоко игрок Ганновера Аррей-Мби срезал мяч в собственные ворота. После перерыва команда Эдина Терзича удвоила преимущество с пенальти и добыла классическую победу на классе. Однако лучшим игроком встречи стал вратарь Дортмунда Кобель, в этот вечер у него было очень много работы.

Бавария разбила Фрайбург, забив 5 "сухих" голов, Унион уверенно одолел Борусию Д и закрепился на вершине Бундеслиги