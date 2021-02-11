В среду состоялись десять матчей 1/32 финала Кубка Франции. Свои поединки провели и ведущие команды республики.

Пари Сен-Жермен на выезде хватило и одного забитого мяча для победы над Каном. На 49-й минуте Мойзе Кин забил с передачи Неймара.

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Но значительно важнее эпизод случился позже, когда бразильский форвард получил травму и вынужден был покинуть поле уже на 60-й минуте, держась за пах. Теперь участие Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов под большим вопросом. ПСЖ 16 февраля будет противостоять Барселоне на Камп Ноу.

По схожему сценарию выход в следующий раунд оформили Монако и Лилль. Монегаски усилиями Стефана Йоветича переиграли Гренобль, а "доги" дожали Дижон благодаря голу Агибу Камара. Увереннее путевку в 1/16 финала завоевал Марсель. Олимпик дважды забил некогда грозному Осеру на выезде – Дарио Бенедетто и Амаду Дьенг обозначали план выхода из кризиса для провансальцев.

Домашнее фиаско Нанта от Ланса (2:4) стоило должности Раймону Доменеку. В свою очередь Бордо неожиданно легко проиграл на своем поле представителю Лиги 2 Тулузе (0:2).

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