Кубок Франции: ПСЖ с теннисным счетом поиздевался над Дижоном, Марсель уступил Лиону

Состоялись очередные матчи 1/4 финала Кубка Франции.

Кубок Франции, 1/4 финала

Дижон – ПСЖ – 1:6

Голы: Чояр, 13 – Лотоа, 1 (аг.), Мбаппе, 44, Силва, 50, Сарабия, 55, 90+1, Кулибали, 86 (аг.)

Лион – Марсель – 1:0

Гол: Ауар, 81

Нереализованный пенальти: Дембеле, 70 (Л)

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Дижон с первых минут начало лихорадить, сначала хозяева пропустили автогол, но быстро сравняли счет. Перед вистком на перерыв, Мбаппе вывел гостей вперед. Во втором тайме дубль Сарабии, мяч Силвы и автогол Кулибали добили соперника. ПСЖ проходит дальше.

В другом матче встречались равные соперники, поэтому и судьбу игры решил единственный гол. Лион конце встречи дожал соперника, хотя имел возможность отличиться и раньше, но Дембеле не сумел реализовать пенальти.

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