Кубок Франции: Монако вылетел от Метца, Тулуза в серии пенальти переиграла Реймс

Монако в Кубке Франции умудрился дома проиграть представителю Лиги 2 Метцу, Тулуза в сверхрезультативном матче победила Реймс.

Кубок Франции, 1/16 финала

Андрезьо – Лион Дюшер – 1:2

Вильфранш – Лез Эрбье – 1:0

Нанси – Генгам – 1:2

Голы: Нгом, 66 – Роделен, 27, Джилободжи, 102

Монако – Метц – 1:3

Голы: Фалькао, 13 – Эйн, 32, Гакпа, 62, Ибраима, 74

Тулуза – Реймс – 4:4 (4:3 пен.)

Голы: Лейя, 44, 82, Гарсия, 68, Градель, 199 (пен.) – Диа, 47, Оден, 77, Шавалерен, 87, Кафаро, 108

Сет – Лилль – 0:1

Гол: Бамба, 48

Аутсайдер Лиги 1 Монако дома принимал Метц в рамках 1/16 Кубка Франции. "Монегаски" снова неприятно удивили своих болельщиков и умудрились вылететь от команды из Лиги 2.

Тулуза и Реймс выдали очень зрелищный поединок, обменявшись тремя голами в основное время и еще по голу в экстратаймах. В серии пенальти лучшими были хозяева.