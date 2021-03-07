Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Франции, в которых приняли участие и французские гранды – ПСЖ и Лион. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Кубок Франции 2020/21, 1/16 фінала

Лион – Сошо – 5:2

Голы: Бенламри, 8, Корне, 10, Шерки, 45, 87, Денайер, 77 – Бедия, 41, 56

Брест – ПСЖ – 0:3

Голы: Мбаппе, 9, 73, Сарабия, 44

Лион в результативной перестрелке обыграл Сошо. Бенламри и Корне уже на 10 минуте оформили комфортное преимущество фаворита. Бедия один мяч отыграл, однако 17-летний Шерки перед перерывом снова увеличил отрыв. Бедия в начале второй половины оформил дубль, но Денайер и Шерки установили окончательный счет.

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ПСЖ без проблем разбил Брест. Уже на 9 минуте Мбаппе отличился в первый раз с передачи Верратти, а Сарабия перед перерывом забил второй мяч. Во второй половине Мбаппе оформил дубль, а Верратти отдал вторую результативную передачу за поединок.

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