Кубок Франции, 1/8 финала

Реймс – Бастия – 1:1 (пенальти – 3:5)

Голы: Экитике, 37 – Саллес, 71

Тулуза – Версаль – 0:1

Гол: Джоко, 79

Марсель – Монпелье – 1:1 (пенальти – 5:4)

Гол: Милик, 74 – Макуана, 80

Сегодняшний игровой день был богат на сенсации. Реймс продолжил серию без побед до четырех матчей, в серии пенальти уступив Бастии. Одна из худших команд Лиги 2 второй раунд подряд выбивает команды из элиты.

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Самая большая неожиданность случилась в Тулузе. "Фиалки" возглавляют турнирную таблицу Лиги 2 и были безоговорочным фаворитом в противостоянии с представителем четвертого дивизиона. Однако Версаль одержал минимальную победу и впервые в истории сыграет в четвертьфинале Кубка Франции.

Марсель и Монпелье в чемпионате борются за попадание в еврокубки. В основное время команды обменялись голами. Регламент не предусматривает овертаймов, сразу стартовала серия пенальти. "Паладины" промахнулись уже на втором ударе, а провансальцы были безупречны. Заслуженная победа Марселя.