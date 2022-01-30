Кубок Франции: Марсель благодаря серии пенальти прошел Монпелье, историческая сенсация в Тулузе
Состоялись очередные матчи 1/8 финала Кубка Франции. Амьен, Бастия, Версаль и Марсель пробились в следующий раунд.
Кубок Франции, 1/8 финала
Реймс – Бастия – 1:1 (пенальти – 3:5)
Голы: Экитике, 37 – Саллес, 71
Тулуза – Версаль – 0:1
Гол: Джоко, 79
Марсель – Монпелье – 1:1 (пенальти – 5:4)
Гол: Милик, 74 – Макуана, 80
Сегодняшний игровой день был богат на сенсации. Реймс продолжил серию без побед до четырех матчей, в серии пенальти уступив Бастии. Одна из худших команд Лиги 2 второй раунд подряд выбивает команды из элиты.
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Самая большая неожиданность случилась в Тулузе. "Фиалки" возглавляют турнирную таблицу Лиги 2 и были безоговорочным фаворитом в противостоянии с представителем четвертого дивизиона. Однако Версаль одержал минимальную победу и впервые в истории сыграет в четвертьфинале Кубка Франции.
Марсель и Монпелье в чемпионате борются за попадание в еврокубки. В основное время команды обменялись голами. Регламент не предусматривает овертаймов, сразу стартовала серия пенальти. "Паладины" промахнулись уже на втором ударе, а провансальцы были безупречны. Заслуженная победа Марселя.