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Кубок Франции: Лилль сенсационно вылетел от скромного Эпиналя, ПСЖ на классе разобрался с По

00:16 10 Читати українською
Кубок Франции: Лилль сенсационно вылетел от скромного Эпиналя, ПСЖ на классе разобрался с По
По – ПСЖ / Фото ФК ПСЖ

Состоялись очередные встречи 1/8 финала Кубка Франции.

Кубок Франции, 1/8 финала

Эпиналь – Лилль – 2:1

Голы: Красс, 56, 62 – Реми, 8

По – ПСЖ – 0:2

Голы: Паредес, 25 Сарабия, 53

Марсель - Страсбург - 3:1

Голы: Сарр, 32, Пайе, 43 (пен.), Камара, 90+5 – Корнье, 59

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Настоящую сенсацию сотворил представитель 4-го по силе дивизиона Франции Эпиналь. На быстрый гол Реми скромные хозяева ответили двумя мячами и забрали путевку в четвертьфинал турнира.

Никакой неожиданности не случилось в матче По – ПСЖ. Парижане резервным составом отгрузили сопернику два безответных мяча. Марсель также без особого труда справился со Страсбуром.

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Марсель Марсель Лилль Лилль ПСЖ ПСЖ Франция Кубок Франции Страсбур Страсбур
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