Кубок Франции: Лилль сенсационно вылетел от скромного Эпиналя, ПСЖ на классе разобрался с По

Состоялись очередные встречи 1/8 финала Кубка Франции.
Кубок Франции, 1/8 финала
Эпиналь – Лилль – 2:1
Голы: Красс, 56, 62 – Реми, 8
По – ПСЖ – 0:2
Голы: Паредес, 25 Сарабия, 53
Марсель - Страсбург - 3:1
Голы: Сарр, 32, Пайе, 43 (пен.), Камара, 90+5 – Корнье, 59
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Настоящую сенсацию сотворил представитель 4-го по силе дивизиона Франции Эпиналь. На быстрый гол Реми скромные хозяева ответили двумя мячами и забрали путевку в четвертьфинал турнира.
Никакой неожиданности не случилось в матче По – ПСЖ. Парижане резервным составом отгрузили сопернику два безответных мяча. Марсель также без особого труда справился со Страсбуром.
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