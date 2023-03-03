Кубок Бразилии: президент клуба избил судей после вылета, но сразу поплатился за это
Противостояние Сержипи и Ботафого (1:1) в 1/64 финала Кубка Бразилии завершилось огненно.
Сержипи забил в конце первого тайма и до последних мгновений сохранял шансы пройти в следующий этап. Однако на 90+10 минуте Ботафого вырвал ничью. В таком случае, согласно регламенту, именно гостевая команда проходит дальше.
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После финального свистка президент хозяев Эрнан Сена набросился на арбитров, нанеся им несколько ударов. В ответ один из боковых рефери флажком разбил руководителю Сержипи очки, тот с кровью на лице покидал поле.
В 1/32 финала Кубка Бразилии Ботафаго будет противостоять Бразильенсе, сыгравшему вничью против Атлетика (1:1).