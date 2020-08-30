Состоялись несколько матчей 1/16 финала Кубка Беларуси. Счет и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Беларуси, 1/16 финала

Мелиоратор – Динамо Брест – 0:3

Голы: Лаптев, 51, Кривец, 54, Седько, 76

Гомель – Шахтер Солигорск – 1:4

Голы: Юденков, 81 – Архипов, 11, Бодул, 55, Яхшибоев, 90+1, 90+3

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Динамо Брест без проблем разгромило Мелиторатор и вышло в 1/8 финала. Все голы были забиты во втором тайме. Украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди не попали в заявку. Напомним, на неделе Динамо вышло в третий раунд квалификации ЛЧ, обыграв Сараево.

Шахтер под руководством Юрия Вернидуба тоже вышел в следующую стадию турнира, хотя бы частично реабилитировавшись за вылет из Лиги Европы. Команда из Солигорска на выезде крупно обыграла Гомель и продолжит борьбу за трофей.

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