Кубок Азии, 1/4 финала

Катар – Узбекистан – 1:1 (по пен. 3:2)

Голы: Юсупов, 27 (аг) – Хамробеков, 59

Выход в полуфинал уже оформили Иордания, Корея и Иран. За последнюю путевку боролись Катар и Узбекистан.

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В середине первого тайма катарцы вышли вперед благодаря автоголу голкипера Юсупова. Узбекистан имел крутой момент на 37 минуте, но защитник героически спас Катар от пропущенного гола в пустые ворота. До перерыва команды обменялись несколькими опасными атаками.

Во втором тайме Хамробков сравнял счет, который не изменился до финального свистка. В экстратаймах команды не смогли забить. Судьба путевки решалась в серии пенальти, где Катар сумел переиграть Узбекистан.

Таким образом в первом полуфинальном матче встретятся Иордания и Южная Корея. Это матч запланирован на 6 февраля. А уже 7 февраля за выход в финал поборются Катар с Ираном.

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