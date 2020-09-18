Кубок английской лиги, 1/32 финала

Брайтон – Портсмут – 4:0

Голы: Мак Алистер, 38, Джаханбахш, 54, Бернардо, 57, Декереш, 71

Вулверхэмптон – Сток Сити – 0:1

Гол: Браун, 86

Бернли – Шеффилд Юнайтед – 1:1 (5:4 по пен.)

Голы: Выдра, 67 – Макголдрик, 4

Брайтон не оставил мокрого места от некогда грозного Портсмута, который сейчас выступает в Лиге 1. Игроки "чаек" договорились "скидываться" строго по одному голу – 4:0.

Вулверхэмптон продолжил сотрудничество с Эшпириту Санту

Главная сенсация вечера случилась в Вулверхэмптоне, где местные "волки" не справились со Сток Сити. Гости терпели до занавеса встречи, пока Джейкоб Браун не шокировал команду Эшпириту Санту. Не обошлось и без серии пенальти в матче двух представителей АПЛ. Бернли и Шеффилд Юнайтед обменялись голами в основное время, после чего форвард "клинков" Макберни стал единственным неудачником футбольной лотереи.

Добавим, что матчи стадии 1/16 финала Кубка английской лиги состоятся уже в следующий мидуик.

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