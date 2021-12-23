Путевки в полуфинал завоевали Челси, Тоттенхэм, Арсенал и Ливерпуль. Полуфинальная стадия, в отличие от предыдущих раундов, состоит из двух матчей. Поединки пройдут в начале января 2022-го, а финал, который примет Уэмбли, запланирован на 27 февраля, информирует официальный сайт турнира.

Кубок лиги: Ливерпуль перестрелял Лестер, Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения Тоттенхэму, Челси вышел в полуфинал

Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Лиги

Челси – Тоттенхэм

Арсенал – Ливерпуль.

Заметим, в текущем розыгрыше прервется гегемония Манчестер Сити, выигрывавшего Кубок Лиги в 2018-2021 годах. Команда Хосепа Гвардиолы в 1/8 финала не смогла пройти Вест Хэм, уступив в серии послематчевых пенальти.

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