Кубок английской лиги, второй раунд

Гримсби – Манчестер Юнайтед – 2:2 (12:11 – по пенальти)

Голы: Вернем, 22, Уоррен, 30 – Мбеумо, 75, Магуайр, 89

Эвертон – Мэнсфилд Таун – 2:0

Голы: Алькарас, 51, Бету, 90

Оксфорд – Брайтон – 0:6

Голы: Боскальи, 13, Груда, 20, Гомес, 60, Цимас, 71, 77, Уотсон, 86

Фулхэм – Бристоль Сити – 2:0

Голы: Таннер, 8, Хименес, 21

Многие удивились, когда Рубен Аморим начал использовать в чемпионате Алтая Баиндира основным вратарем. В кубковом матче со скромным Гримсби под проливным дождем Андре Онана показал, почему именно тренер принял такое решение. Камерунец пропустил два мяча: первый – в ближний угол, а второй – после своей ошибки на выходе.

К слову, после гола Чарльза Вернема на 22-й минуте фанаты Гримсби начали петь издевательскую песню в адрес Аморима: "Тебя утром уволят, тебя утром уволят".

Но "красные дьяволы" нашли в себе силы отыграться и перевести игру в серию пенальти: Мбеумо забил дебютный гол за МЮ, а Магуайр замкнул головой навес с углового на дальней штанге.

Онана частично реабилитировался за плохую игру в серии пенальти – Андре перевел в перекладину удар новичка Гримсби Кларка Одуора, который перед началом сезона был арендован у Брэдфорд Сити. Именно Одуор должен был подходить к мячу следующим, если бы Мбеумо реализовал свой 11-метровый – в серии пенальти уже начали наносить удары по второму кругу. Однако Мбеумо попал в перекладину! Он стал вторым игроком МЮ после Куньи, который не реализовал пенальти.

Так Гримсби оформил сенсацию.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона и провел на поле 87 минут. Исход встречи со скромным Мэнсфилд Таун решили голы Алькараса и Бету в начале и в конце второго тайма.