Кубок английской лиги 2020/21, 1/16 финала

Бристоль Сити – Астон Вилла – 0:3

Голы: Эль-Гази, 11, Траоре, 14, Уоткинс, 73

Линкольн – Ливерпуль – 2:7

Голы: Эдун, 60, Монтсма, 66 – Шакири, 9, Минамино, 18, 46, Джонс, 32, 36, Груич, 65, Ориги, 89

Манчестер Сити – Борнмут – 2:1

Голы: Делап, 18, Фоден, 75 – Сарридж, 22

Астон Вилла полурезервным составом разбила Бристоль Сити. Уже в первом тайме Эль-Гази и Траоре за 3 минуты оформили комфортное преимущество, а новичок "вилланов" Уоткинс во второй половине поставил точку.

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Настоящий голевой ливень прошел в Линкольне, куда приехал в гости Ливерпуль. Уже на 9 минуте Шакири роскошным ударом со штрафного от перекладины вывел "красных" вперед, а Минамино еще за 9 минут удвоил преимущество. До перерыва Джонс точными ударами в дальний угол сделал счет 0:4.

Минамино сделал счет неприличным в начале второй половины, но Эдун один мяч отыграл. Далее команды обменялись голами Груича и Монтсмы, а точку в поединке поставил ориг.

Манчестер Сити минимально переиграл Борнмут. Главным героем встречи стал Фоден, который ассистировал дебютанту Делапу, а во втором тайме Фил отличился сам. Между этими голами Сарридж сумел выровнять положение, однако на гол Фодена "вишни" уже не смогли ответить.

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