Кубок английской лиги: лидер Вест Хэма повздорил с фанатами, украинцы разделились: двое выбыли, двое прошли дальше
Во вторник, 26 августа, состоялись матчи 2-го раунда Кубка английской лиги. Читайте подробности на "Футбол 24".
Кубок английской лиги, второй раунд
Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:2
Голы: Гомеш, 43, Странд Ларсен, 82, 84 – Соучек, 50, Пакета, 63
Борнмут – Брентфорд – 0:2
Голы: Карвалью, 34, Игор, 65
Бернли – Дерби – 2:1
Голы: Рэмзи, 4, Зонне, 90+1 – Кларк, 35
Шеффилд Уэнсдей – Лидс – 1:1 (по пенальти – 3:0)
Голы: Дарлоу, 63 (автогол) – Богл, 81
Бертон Альбион – Линкольн – 0:1
Гол: Хаус, 89
Сандерленд – Хаддерсфилд – 1:1 (по пенальти – 5:6)
Голы: Гиу, 84 – Каслдайн, 9
Сток Сити – Брэдфорд - 0:3
Голы: Свон, 12, Хэллидей, 31, Лепсли, 62
Престон – Рэксем – 2:3
Голы: Доббин, 7, Линсдей, 32 – Харди, 11, Ашфилд, 59, Мур, 90+2
Тысячи болельщиков Шеффилд Уэнсдей отказались от посещения Хиллсборо, поскольку протесты против владельцев клуба продолжаются. Таким образом фанаты "сов" выражают свое недовольство владельцем команды Дейфоном Чансири: клуб третий месяц подряд не выплачивает вовремя заработную плату и подвергся нескольким санкциям со стороны EFL.
Английский клуб подписал игрока сборной Украины и сменил свой флаг в Твиттере на желто-голубой
Несмотря на не самую приятную обстановку, Шеффилд Уэнсдей смог пройти представителя АПЛ. "Совы" забили все три мяча с пенальти, тогда как гости не реализовали в послематчевой серии ни одного удара.
Для Вест Хэма продолжился ужасный старт сезона: после двух поражений в АПЛ "молотобойцы" уступили в Кубке лиги Вулверхэмптону. Причем форвард "вулвз" Йорген Странд Ларсен, вышедший на замену на 73-й минуте, оформил дубль в течение трех минут – с 82-й по 84-ю. После финального свистка лидер Вест Хэма Джаррод Боуэн подошел к фанатской трибуне своей команды, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку, но услышал в свою сторону не самые приятные слова и "завелся". Партнерам по команде пришлось его оттягивать...
По-разному сложилась судьба клубов, в составах которых выступают украинцы. Так, Линкольн с Варфоломеевым в стартовом составе (Иван получил желтую на 72-й и был заменен на 84-й минуте) и Брентфорд с Егором Ярмойко (он вышел на поле на 86-й минуте) прошли в следующий раунд турнира.
А вот Сток Сити Максима Таловерова (вышел в старте, был заменен на 63-й минуте) и Сандерленд Тимура Тутерова выбыли.
