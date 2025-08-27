Кубок английской лиги, второй раунд

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:2

Голы: Гомеш, 43, Странд Ларсен, 82, 84 – Соучек, 50, Пакета, 63

Борнмут – Брентфорд – 0:2

Голы: Карвалью, 34, Игор, 65

Бернли – Дерби – 2:1

Голы: Рэмзи, 4, Зонне, 90+1 – Кларк, 35

Шеффилд Уэнсдей – Лидс – 1:1 (по пенальти – 3:0)

Голы: Дарлоу, 63 (автогол) – Богл, 81

Бертон Альбион – Линкольн – 0:1

Гол: Хаус, 89

Сандерленд – Хаддерсфилд – 1:1 (по пенальти – 5:6)

Голы: Гиу, 84 – Каслдайн, 9

Сток Сити – Брэдфорд - 0:3

Голы: Свон, 12, Хэллидей, 31, Лепсли, 62

Престон – Рэксем – 2:3

Голы: Доббин, 7, Линсдей, 32 – Харди, 11, Ашфилд, 59, Мур, 90+2

Тысячи болельщиков Шеффилд Уэнсдей отказались от посещения Хиллсборо, поскольку протесты против владельцев клуба продолжаются. Таким образом фанаты "сов" выражают свое недовольство владельцем команды Дейфоном Чансири: клуб третий месяц подряд не выплачивает вовремя заработную плату и подвергся нескольким санкциям со стороны EFL.

Английский клуб подписал игрока сборной Украины и сменил свой флаг в Твиттере на желто-голубой

Несмотря на не самую приятную обстановку, Шеффилд Уэнсдей смог пройти представителя АПЛ. "Совы" забили все три мяча с пенальти, тогда как гости не реализовали в послематчевой серии ни одного удара.

Для Вест Хэма продолжился ужасный старт сезона: после двух поражений в АПЛ "молотобойцы" уступили в Кубке лиги Вулверхэмптону. Причем форвард "вулвз" Йорген Странд Ларсен, вышедший на замену на 73-й минуте, оформил дубль в течение трех минут – с 82-й по 84-ю. После финального свистка лидер Вест Хэма Джаррод Боуэн подошел к фанатской трибуне своей команды, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку, но услышал в свою сторону не самые приятные слова и "завелся". Партнерам по команде пришлось его оттягивать...

По-разному сложилась судьба клубов, в составах которых выступают украинцы. Так, Линкольн с Варфоломеевым в стартовом составе (Иван получил желтую на 72-й и был заменен на 84-й минуте) и Брентфорд с Егором Ярмойко (он вышел на поле на 86-й минуте) прошли в следующий раунд турнира.

А вот Сток Сити Максима Таловерова (вышел в старте, был заменен на 63-й минуте) и Сандерленд Тимура Тутерова выбыли.

Как один клуб может перезапустить весь украинский футбол – Шахтер уже почувствовал, Лобановского берут за ориентир