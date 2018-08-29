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Кубок английской лиги: Лестер разгромил Флитвуд, Сток Сити неожиданно побеждил Хаддерсфилд

00:34 23 Читати українською
Кубок английской лиги: Лестер разгромил Флитвуд, Сток Сити неожиданно побеждил Хаддерсфилд
Борнмут – Милтон Кейнс Донс / Фото ФК Борнмут

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

В 1/16 финала Кубка английской лиги проходят следующие команды: Борнмут, Саутгемптон, Норвич, Лестер, Фулхэм, Вулверхэмптон, Сток Сити.

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В следующем раунде в бой вступают более именитые представители АПЛ.

Кубок английской лиги, 1/32 финали

Борнмут – Милтон Кейнс Донс – 3:0

Голы: Муссе, 15, Фрейзер, 37, Айб, 90+1

Брайтон – Саутгемптон – 0:1

Голы: Остин, 88

Кардифф – Норвыч – 1:3

Голы: Экуэле, 77 – Шрбени, 26, 64, Аронс, 69

Лестер – Флитвуд – 4:0

Голы: Фукс, 8, Иборра, 39, Ихеаначо, 46, Геззаль, 71

Фулхем – Экстер – 2:0

Голы: Камара, 4, 48

Шеффилд Уэнсдей – Вулверхемптон – 0:2

Голы: Бонатини, 53, Кошта, 85

Сток Сити – Хаддерсфилд – 2:0

Голы: Бераино, 53, Бакуна, 90+7 (аг)

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