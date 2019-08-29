Кубок английской лиги: Ярмоленко и Зинченко получили соперников в 3-м раунде

Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка английской лиги 2019/20. Борьбу за трофей с этой стадии начинают и гранды английского футбола.

По итогам жеребьевки стадии 3-го раунда Кубка английской лиги Манчестер Сити Александра Зинченко на выезде будет противостоять Престону. Вест Хэм Андрея Ярмоленко также в гостях проэкзаменует Оксфорд, информирует официальный сайт турнира.

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Ливерпуль сыграет против МК Донс, а Манчестер Юнайтед померится силами с Рочдэйлом.

Напомним, действующий обладателем трофея является Манчестер Сити, который стал победителем турнира 2 года подряд.

Кубок английской лиги: жеребьевка 3-го раунда

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