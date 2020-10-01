Кубок английской лиги: Брентфорд уничтожил Фулхэм, Сток Сити выбил Астон Виллу из турнира
Состоялись очередные поединки 1/8 финала Кубка английской лиги. Читайте отчет матчей на Футбол 24.
Кубок английской лиги, 1/8 финала
Брентфорд – Фулхэм – 3:0
Голы: Форсс, 37, Бенрама, 62, 77
Астон Вилла – Сток Сити – 0:1
Гол: Воукс, 26
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Фулхэм пока не может найти своей игры на старте нынешнего сезона, что лондонцы и подтвердили в выездном матче с представителем Чемпионшипа Брентфордом. Хозяева уверенно контролировали игру и открыли счет еще до перерыва. Во втором тайме форвард Брентфорда Саид Бенрама дублем похоронил всю интригу в матче – разгромная победа "пчел".
Еще один представитель АПЛ Астон Вилла принимала нижелиговый Сток Сити и также потерпела фиаско. Несмотря на преимущество хозяев, гости смогли забить свой мяч и удерживали победный счет до финального свистка. Сток Сити пробивается в четвертьфинал Кубка английской лиги.
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