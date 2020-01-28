Кубок английской лиги: Астон Вилла на последних минутах обыграла Лестер и стала первым финалистом турнира

Астон Вилла обыграла Лестер в напряженном матче и вышла в финал Кубка английской лиги. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Кубок английской лиги 2019/20, 1/2 финала, ответный матч (первый матч – 1:1).

Астон Вилла – Лестер – 2:1

Голы: Таргетт, 12 Трезеге, 90+3 – Ихеаначо, 72

Астон Вилла открыла счет в начале матча, когда Грилиш ворвался в штрафную, дождался подключения Таргетта, и отдал скрытую передачу, а защитник пробил голкипера. Лестер имел больше возможностей отличиться, но сравнять счет удалось лишь во втором тайме. Барнс расшатал защитника и прострелил вдоль ворот, а Ихеаначо никто не удержал на дальней штанге. Поединок шел к овертаймам, но Астон Вилла вырвала победу. После роскошного навеса Эль-Мухаммади Трезеге оставалось переправить мяч в ворота с нескольких ворот.

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Таким образом, Астон Вилла стала первым финалистом Кубка английской лиги, а ее соперник станет известен завтра после поединка между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.