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Кубок Англии: Вулверхэмптон полурезервным составом вырвал победу у Шрусбери, Мидлсбро вылетел от клуба Второй лиги

5 февраля 23:51 14 Читати українською
Кубок Англии: Вулверхэмптон полурезервным составом вырвал победу у Шрусбери, Мидлсбро вылетел от клуба Второй лиги
Вулверхэмптон – Шрусбери / твиттер Вулверхэмптона

Состоялись повторные матчи 1/16 финала Кубка Англии. В частности, свой поединок провел и представитель АПЛ Вулверхэмптон.

Кубок Англии, 1/16 финала, повторные матчи

Брентфорд – Барнет – 3:1 (первый матч – 3:3)

Голы: Канос, 7, Жанвье, 32, Мопе, 71 – Тутонда, 74

Вулверхэмптон – Шрусбери – 3:2 (2:2)

Голы: Догерти, 2, 45+6, Кавалейру, 62 – Болтон, 11, Лоран, 39

Куинз Парк Рейнджерс – Портсмут – 2:0 (1:1)

Голы: Уэллс, 70, Смит, 77

Ньюпорт – Мидлсбро – 2:0 (1:1)

Голы: Уиллмотт, 47, Эмонд, 67

Вулверхэмптон подарил очередную голевую феерию вместе с Шрусбери. Команды на двоих забили пять мячей, а лидер матча менялся на протяжении поединка несколько раз. Героем "волков" стал Мэтт Догерти. Ирландец оформил дубль, а также записал в актив ассист на Ивана Кавалейру.

Сенсация случилась в Ньюпорте. Местный Каунти – середняк Лиги 2 (четвертого по рангу дивизиона) – во втором тайме забил два безответных мяча в ворота Мидлсбро. Еще один представитель Чемпионшипа – КПР – справился с Портсмутом благодаря голам Уэллса и Смита. В последнем поединке Брентфорд спокойно разобрался с Барнетом на своем поле. На голы Каноса, Жанвье и Мопе "пчелы" смогли ответить лишь мячом Давида Тутонды.

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