В среду в Англии состоялись матчи за выход в четвертьфинал Кубка страны. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Кубок Англии, 1/8 финала

Лутон – Челси – 2:3

Голы: Берк, 2, Корник, 40 – Ньигес, 27, Вернер, 68, Лукаку, 78

Саутгемптон – Вест Хэм – 3:1

Голы: Перро, 31, Ворд-Праус, 69 (пен.), Броха, 90+5 – Антонио, 60

Ливерпуль – Норвич – 2:1

Голы: Минамино, 27, 39 – Рупп, 76

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В первом матче дня Челси не без проблем одолел представителя Чемпионшипа – Лутон. Хозяева ушли на перерыв, ведя в счете 2:1, однако после отдыха в течение 10 минут пропустили дважды (от Вернера и Лукаку) и попрощались с мечтами продолжить борьбу в турнире.

Саутгемптон на своем поле одолел Вест Хэм. "Святые" вышли вперед в середине первого тайма. После перерыва Антонио восстановил статус-кво, однако уже через десять минут Броха упал в штрафной "молотов" и Ворд-Праус с пенальти восстановил преимущество хозяев. В добавленное время вышеупомянутый Броха снова внес свою лепту – теперь в виде третьего гола. Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко не попал даже в заявку (из-за страшных событий в Украине Дэвид Мойес предоставил нашему соотечественнику отдых).

В еще одном матче Ливерпуль прошел Норвич. Дубль Минамино в первом тайме успокоил мерсисайдцев, едва не поплатившихся за это после перерыва. Однако гол "канареек" привел в чувство подопечных Клоппа и им удалось удержать победный счет.

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