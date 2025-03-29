Фулхэм и Кристал Пэлас открыли программу 1/4 финала Кубка Англии 2024/25. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Фулхэм активнее начал лондонское дерби, однако не смог материализовать преимущество. Мунис и Перейра низом били из пределов штрафной – обоим бразильцам немного не хватило точности.

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В середине тайма инициативу перехватил Кристал Пэлас и извлек из этого куда больше выгоды. Сначала Фулхэму повезло, когда перекладина приняла на себя пушечный выстрел Лермы слета. Впрочем, Эзе был безжалостен. На 34-й минуте вингер "орлов" получил передачу от Митчелла, убрал Лукича и эффектно закрутил в дальний угол – на этот раз каркас никак не помог Фулхэму.

Вскоре Эзе добавил в свой актив ассист. Звезда Пэлас снова разорвал свой фланг и силовой подачей нашел голову Сарра, который переправил мимо Лено.

После перерыва подопечные Гласнера отбили несколько вялых атак Фулхэма и довели дело до разгрома. Третий гол организовали джокеры спустя 5 минут после выхода на замену. Камада разрезной передачей запустил Нкетию, а тот покатил между ног Лено.

3:0 – Кристал Пэлас уверенно становится первым полуфиналистом Кубка Англии 2024/25. В их паре с Фулхэмом продолжается "домашнее проклятие", ведь клуб-хозяин не может выиграть уже 9 матчей подряд.

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