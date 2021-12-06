Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии 2021/22. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Эта стадия старейшего турнира мира традиционно состоит из одного матча. Поединки 1/32 финала будут сыграны 7-10 января 2022 года. Команды-победители получат по 82 тысячи фунтов, сообщает официальный сайт Футбольной Ассоциации Англии.

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Центральным матчем 1/32 станет поездка Стивена Джеррарда на Олд Траффорд – Астон Вилла будет противостоять Манчестер Юнайтед. Также привлекают внимание дуэль других представителей АПЛ – Лестера с Уотфордом и Вест Хэма с Лидсом. Манчестер Сити, Челси, Арсенал, Ливерпуль и Тоттенхэм получили соперников из низших дивизионов.

Напомним, действующим обладателем трофея является Лестер, в финале сезона 2020/21 обыгравший Челси.

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