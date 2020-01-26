Кубок Англии: Ливерпуль неожиданно опозорился в Шрусбери

Ливерпуль не смог обыграть Шрусбери Таун в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на сайте "Футбол 24".

Кубок Англии, 1/16 финала

Шрусбери Таун – Ливерпуль – 2:2

Голы: Куммингс, 65, 76 – Джонс, 15, Лав, 46 (авт)

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Юрген Клопп выставил против представителя Лиги 1 (третий по рангу футбольный дивизион Англии) полу резервный состав. Казалось, что решение немца вполне оправданное. В первом тайме Ливерпуль доминировал, мало что позволяя своему сопернику. Правда "красные" нанесли лишь один удар в створ, но он стал голевым. Чиривелла пасом нашел Кертиса Джонса, который и открыл счет.

На первой минуте второго тайма Ливерпуль увеличил свое преимущество. Дональд Лав отправил мяч в собственные ворота. Однако Шрусбери не планировал сдаваться. Сначала Джейсон Куммингс реализовал пенальти, а затем отличился с игры.

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Играть еще оставалось почти 20 минут. Клопп решил спасать ситуацию и вместо защитника – Матипа – выпустил на поле Мохаммеда Салаха, а позже и Роберто Фирмино (вместо Минамино). Именно бразилец имел прекрасную возможность вырвать для гостей победу перед самым финальным свистком, но с его ударом не без проблем справился голкипер. В конце концов финальный свисток зафиксировал ничью – на команды ждет переигровка.