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Кубок Англии: Брайтон в серии пенальти переиграл Миллуолл и сыграет с Манчестер Сити в полуфинале

19:46 2 Читати українською
Кубок Англии: Брайтон в серии пенальти переиграл Миллуолл и сыграет с Манчестер Сити в полуфинале
Брайтон в серии пенальти переиграл Миллуолл / фото ФК Брайтон

В рамках четвертьфинального матча Кубка Англии Брайтон сделал сумасшедший камбэк в матче с Миллуоллом и победил лондонцев после серии пенальти.

 

Брайтон на выезде создал маленькое футбольное чудо в четвертьфинальном матче против Миллуолла, отыгравшись после 0:2. Команды долго не могли забить и открыли счет во встрече лишь на 70-й минуте. Миллуолл вперед вывел Пирс. Уже через 9 минут хозяева удвоили свое преимущество.

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Однако Брайтон складывать оружие не собирался и сначала сократил отставание на 88-й минуте, а в добавленное ко второму тайму время восстановил паритет в поединке. Во время дополнительного времени команды голов не забили, но Миллуол остался вдесятером. На 119 минуте красную за грубую игру получил Фергюсон. В итоге команды доиграли до серии пенальти, где удача улыбнулась Брайтону (4:5) – "чайки" одержали победу.

Отметим, что по результатам жеребьевки именно победитель пары Миллуол – Брайтон стал соперником Манчестер Сити в пифинали Кубка Англии. Полуфинальные поединки Кубка Англии сыграют 6 и 7 апреля.

Напомним, вчера Манчетсер Сити создал камбэк в поединке с Суонси и вышел в 1/2 финала Кубка Англии.

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