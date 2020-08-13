Кубок Англии 2020/21: ФА внесла революционные изменения в регламент турнира

В Кубке Англии отменили переигровки в случае ничейного результата, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации.

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Такое решение принято из-за плотного календаря сезона, вызванного изменением его временных рамок в связи с последствиями пандемии коронавируса.

Изменения также касаются и Кубка английской лиги. По тем же причинам в этом сезоне полуфиналы турнира будут проведены в одноматчевом формате, а не двухматчевом, как обычно.

Отметим, что розыгрыш Кубка Англии стартует 1 сентября, финал состоится 15 мая 2021 года. Кубок английской лиги стартует 5 сентября, финал – 28 февраля 2021.

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