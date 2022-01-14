Кубок Африки, групповой этап

Группа B

Малави – Зимбабве – 2:1

Голы: Манго, 43, 58 – Вади, 38

Группа C

Марокко – Коморы – 2:0

Голы: Амалла, 16, Абухлаль, 88

"Дерби Ливерпуля" завершилось ничьей между Сенегалом и Гвинеей – команды остались лидерами группы

Сборная Зимбабве открыла счет в поединке с Малави, но даже такое преимущество и статус фаворита встречи не спасли номинальных гостей от поражения. Команда Малави совершила камбэк и одержала первую победу на турнире. Лидерами группы B остаются Сенегал и Гвинея, у которых по 4 очка.

Марокко прогнозируемо обыграло национальную команду Коморских островов. Хозяева полностью владели игрой и двумя голами без ответа завоевали три очка. Марокканцы с максимальным результатом возглавляют группу C и уже гарантировали себе место в плей-офф, Коморы остаются на дне квартета.

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