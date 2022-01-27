8 команд вышли в четвертьфинал КАН-2021. Последней 1/8 финала преодолела сборная Экваториальной Гвинеи, обыгравшая Мали в серии пенальти.

Пары 1/4 финала

Буркина-Фасо – Тунис (29 января)

Сенегал – Экваториальной Гвинеи (30 января)

Гамбия – Камерун (29 января)

Египет – Марокко (30 января)

В 1/8 финала не было ни одного проходного матча:

– Камерун с проблемами победил Коморы;

– Сенегал едва справился с Кабо-Верде;

– Марокко оформило камбек против Малави;

– Нигерия вылетела от Туниса;

– Гамбия неожиданно выбила Гвинею;

– Буркина-Фасо в серии пенальти прошла Габон;

– Египет в топ-матче одолел Кот-д'Ивуар;

– Экваториальная Гвинея в последнем поединке лучше пробила пенальти за Мали.

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