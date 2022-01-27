Кубок Африки: определились все пары 1/4 финала – Салах снова сыграет с топ-соперником
8 команд вышли в четвертьфинал КАН-2021. Последней 1/8 финала преодолела сборная Экваториальной Гвинеи, обыгравшая Мали в серии пенальти.
Пары 1/4 финала
Буркина-Фасо – Тунис (29 января)
Сенегал – Экваториальной Гвинеи (30 января)
Гамбия – Камерун (29 января)
Египет – Марокко (30 января)
В 1/8 финала не было ни одного проходного матча:
– Камерун с проблемами победил Коморы;
– Сенегал едва справился с Кабо-Верде;
– Марокко оформило камбек против Малави;
– Нигерия вылетела от Туниса;
– Гамбия неожиданно выбила Гвинею;
– Буркина-Фасо в серии пенальти прошла Габон;
– Египет в топ-матче одолел Кот-д'Ивуар;
– Экваториальная Гвинея в последнем поединке лучше пробила пенальти за Мали.
Захисник-голкіпер та його Комори: гроші ФІФА і ноунейм з трясовини створили сенсацію Африки, сумна доля головного героя