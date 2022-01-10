Кубок Африки: Гвинея, вдохновленная колоритными фанами, обыграла Малави, Марокко дожал Гану
Состоялись два очередных поединка важнейшего турнира африканского континента. Результаты узнавайте на Футбол 24.
Кубок африканских наций, 1-й тур
Группа В
Гвинея – Малави – 1:0
Гол: Силла, 35
Группа С
Марокко – Гана – 1:0
Гол: Буфаль, 83
Второй игровой день пока не впечатляет результативностью: за три поединка было забито всего три мяча. А вот количество ярких фанатов приятно удивляет.
В конце концов, именно эти болельщики вдохновили Гвинею, которая встречалась с Малави. Судьбу встречи решил единственный гол Силлы в конце первого тайма. Ассистировал защитнику Канте. Сборная из Восточной Африки пытались найти ключ от ворот оппонента, но попытки были безуспешными. Финальный свисток зафиксировал победу гвинейцев, которые, как и Сенегал, теперь имеют три очка в квартете B.
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В параллельном поединке Марокко противостоял Гане. Номинальные хозяева превосходили соперника, но испытывали проблемы в завершающей стадии. Все же Марокко удалось дожать более слабого оппонента: Буфаль результативно пробил на 83-й минуте противостояния и сделал свою сборную лидером группы С.
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