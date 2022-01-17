Завершился еще один игровой день в Кубке Африки. Читайте отчет матча Алжир – Экваториальная Гвинея на Футбол 24.

Кубок Африки, групповой этап, второй тур

Группа E

Алжир – Экваториальная Гвинея – 0:1

Гол: Обиянг, 70

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Несмотря на статус одного из фаворитов турнира, Алжир пока не оправдывает ожиданий. Во втором туре группового этапа Мареза и Ко шокировала скоромная сборная Экваториальной Гвинеи.

Номинальные хозяева выглядели лучше почти по всем показателям, но судьбу матча решил единственный гол гвинейцев в середине второго тайма. Этим поражением алжирцы прервали 35-матчевую серию без поражений.

Сборная Экваториальной Гвинеи расположилась на второй строчке квартета Е, Алжир остается на дне с одним зачетным баллом.

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