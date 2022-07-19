Такефуса Кубо официально перешел в Реал Сосьедад. Экс-футболист мадридского Реала, проведший предыдущий сезон в аренде в Мальорке, подписал контракт до июня 2027 года. Детали соглашения не разглашаются, но инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "чури-урдин" приобрели всего 50% прав на Такефуса, а ориентировочная стоимость трансфера должна составить 6,5 миллиона евро.

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Клуб провел официальную презентацию новичка на берегу моря. На футболке 21-летнего нападающего был 14-й номер.

Впрочем, гораздо интереснее Реал Сосьедад объявил о трансфере в своих соцсетях. Клуб объединил видео голов японца с образом бойца в одежде японского кэндо, мастерски работающего катаной. Кубо назвали новым воином "чури-урдин".

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