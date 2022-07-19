Кубо официально перешел в Реал Сосьедад – баски презентовали японца образом самурая
Такефуса Кубо окончательно сменил мадридский Реал на сан-себастьянский.
Такефуса Кубо официально перешел в Реал Сосьедад. Экс-футболист мадридского Реала, проведший предыдущий сезон в аренде в Мальорке, подписал контракт до июня 2027 года. Детали соглашения не разглашаются, но инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "чури-урдин" приобрели всего 50% прав на Такефуса, а ориентировочная стоимость трансфера должна составить 6,5 миллиона евро.
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Клуб провел официальную презентацию новичка на берегу моря. На футболке 21-летнего нападающего был 14-й номер.
Take Kubo ️#AurreraReala pic.twitter.com/RYpEgA0yAN— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) July 19, 2022
Впрочем, гораздо интереснее Реал Сосьедад объявил о трансфере в своих соцсетях. Клуб объединил видео голов японца с образом бойца в одежде японского кэндо, мастерски работающего катаной. Кубо назвали новым воином "чури-урдин".
El nuevo guerrero txuri urdin— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) July 19, 2022
ラ・レアルの新たな戦士#TakeTxuriUrdin | #AurreraReala pic.twitter.com/tYqLNxkXFe
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