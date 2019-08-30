Куарежма сменил клуб в Турции

Лига Европы — 13:10 166
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Лига Европы 2019/20, жеребьевка группового турнира: Динамо и Александрия узнают соперников – онлайн-трансляция
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Заря – Эспаньол: Скрипник вытягивает лучшее, голевые приветы Динамо и камбэк "мужиков" vs экс-кипер Реала в матче ЛЕЛига Европы — 00:59 2263
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Динамо и Александрия узнали потенциальных соперников в Лиге Европы – состав всех корзин для жеребьевкиЛига Европы — 00:42 2017
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Лига чемпионов 2019/20: календарь матчей ШахтераЛига чемпионов — 29 авг 1111
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Интер официально объявил о переходе СанчесаИталия — 29 авг 404