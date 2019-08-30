Куарежма сменил клуб в Турции

Португальский вингер Рикарду Куарежма стал игроком турецкой Касымпаши.

Турецкая Касымпаша на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с португальским вингером Куарежмой. Соглашение подписано по схеме 1+1.

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Победитель Евро-2016 достался турецкому клубу бесплатно, ведь недавно покинул Бешикташ, за который выступал 4 года, на правах свободного агента.

Заметим, что прошлый сезон Касымпаша завершила на 14 месте – в 2 очках от зоны вылета. После 2-х туров текущего розыгрыша Суперлиги, команда занимает 15 место.

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