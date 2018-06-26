toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
УРУГВАЙ - РОССИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ЕГИПЕТ ИРАН - ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ - МАРОККО Новости ЧМ 2018

Куарежма: Португалия достигла своей цели

00:31 15 Читати українською
Куарежма: Португалия достигла своей цели
Рикарду Куарежма и Андре Силва / ФИФА

Форвард сборной Португалии Рикарду Куарежма прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Думаю, мы сыграли очень хорошо. И достигли своей цели. Сейчас нам нужно восстановиться, чтобы продолжать успешный путь по турниру. Мы понимаем, что с Уругваем будет очень сложно. Но самое главное для нас - отдохнуть и хорошо подготовиться", – цитирует Куарежму пресс-служба ФИФА.

Иран – Португалия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, Рикарду был признан лучшим игроком матча против Ирана (1:1).

ЧМ-2018 3 тур

Иран - Португалия: Понедельник 25 июня 2018

Иран
Матч окончен
1 : 1
Португалия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Иран - Португалия Португалия Португалия Рикарду Куарежма Рикарду Куарежма
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
48
мин
Австралия
17:00
Перу
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук