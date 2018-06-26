Куарежма: Португалия достигла своей цели

Форвард сборной Португалии Рикарду Куарежма прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Думаю, мы сыграли очень хорошо. И достигли своей цели. Сейчас нам нужно восстановиться, чтобы продолжать успешный путь по турниру. Мы понимаем, что с Уругваем будет очень сложно. Но самое главное для нас - отдохнуть и хорошо подготовиться", – цитирует Куарежму пресс-служба ФИФА.

Иран – Португалия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, Рикарду был признан лучшим игроком матча против Ирана (1:1).