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Куарежма объявил об уходе из Бешикташа – будущее вингера под вопросом

16:15 48 Читати українською
Куарежма объявил об уходе из Бешикташа – будущее вингера под вопросом
Рикардо Куарежма / Mackolik

Форвард Бешикташа и сборной Португалии Рикардо Куарежма покидает турецкий клуб.

"Только мне сообщил президент Бешикташа, что он не хочет, чтобы я продолжал быть частью команды.

Куарежма может продолжить карьеру в чемпионате Вьетнама

На данный момент я работаю над тем, чтобы решить свое будущее, и в ближайшие дни я объявлю на пресс-конференции свою конференцию. Спасибо всем за понимание и поддержку", – подписал Куарежма фото со своей статистикой за Бешикташ в Instagram.

Отметим, что Куарежма выступал за Бешикташ в период с 2010 по 2013 годы и с 2015 по 2019 годы. За это время португалец записал в свой актив 227 матчей, в которых отметился 38 голами и 78 ассистами.

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Бешикташ Бешикташ Турция Трансферы Рикарду Куарежма Рикарду Куарежма
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