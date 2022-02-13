Рикарду Куарежма напоминает о себе даже в составе скромной Витории Гимарайнш.

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Гимарайнш минимально уступал, а до финального свистка оставалось несколько минут. Полузащитник соперника Афонсо Соуза упал на газон якобы из-за травмы. Куарежма в эти мучения не поверил и решил вынести "симулянта" за пределы поля на собственных руках. Арбитр порыва милосердия не оценил, выписав 38-летнему ветерану желтую карточку.

В текущем сезоне Куарежма провел 20 матчей, в которых оформил один гол и один ассист.

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