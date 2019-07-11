Куарежма может продолжить карьеру в чемпионате Вьетнама

Похоже, форвард Бешикташа и сборной Португалии Рикарду Куарежма близится к завершению карьеры.

Вьетнамский клуб Ханой может усилиться действующим чемпионом Европы Рикарду Куарежмой, сообщает Fox Sports Asia.

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Стоит отметить, что услуги 35-летнего форварда вьетнамскому клубу предложил именно агент игрока.

Действующий контракт Рикарду с Бешикташем рассчитан еще на год. В прошлом сезоне чемпионата Турции Куарежма провел 36 матчей, в которых отметился тремя голами и 11-ю ассистами.

Ханой – действующий чемпион вьетнамского первенства.

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