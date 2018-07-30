Куадрадо может перейти в Рому

Вингер Ювентуса Хуан Куадрадо попал в сферу интересов Ромы.

По информации Sky Italia, руководство Ромы рассматривает вариант с приобретением вингера Ювентуса Хуана Куадрадо.

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Вчера боссы "римлян" встретились с агентом Алессандро Луччи, чтобы обсудить продление контракта с Флоренци, однако кроме этого, обсуждался возможный трансфер Куадрадо в Рому.

Напомним, что после трансферного провала с Малкомом Рома пытается искать другие варианты усиления.

К слову, "римляне" также интересуются вингером Байера Леоном Байли.

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