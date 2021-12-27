Колумбийский ветеран заинтересовал китайские клубы, сообщает Calciomercato.

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Дальневосточные гранды якобы уже выходили на руководство Юве, чтобы выяснить возможность подписания Куадрадо. Потенциальный переход может состояться в январе. Также на опытного колумбийца есть спрос в АПЛ. Боссы "Старой синьоры", однако, не планируют расставаться с фланговым исполнителем. Его контракт с туринцами действует до лета 2022-го.

В нынешнем сезоне Хуан Куадрадо провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал 9 результативных передач.

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