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Куадрадо: Будем стараться оправдать доверие наших болельщиков

20 июня 06:02 58 Читати українською
Куадрадо: Будем стараться оправдать доверие наших болельщиков
Хуан Куадрадо / Колумбия

Полузащитник сборной Колумбии Куадрадо прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Японии.

"Конечно, удаление Карлоса Санчеса стало для нас большой потерей. Было сложно играть, но у нас еще два матча, и мы покажем в них максимум.

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Колумбия пыталась контролировать мяч, но Япония делала это гораздо лучше, особенно во втором тайме. Мы играли с максимальной самоотдачей, и мы продолжаем верить, что все еще возможно.

Физически сегодня я чувствовал себя очень хорошо и не испытывал никаких физических трудностей. Несмотря на то что Япония – серьезный соперник, у нас было несколько голевых моментов, которые мы, к сожалению, не смогли использовать.

Карлосу сейчас очень грустно, потому что это не только его личная проблема, он еще и оставил команду в меньшинстве. В центре поля он всегда играет важную роль в сборной. Надеюсь, он сможет вернуться и внести вклад в игру сборной.

Я могу сказать нашим фанатам то же, что и всегда: мы чувствуем себя семьей, наши болельщики всегда нас поддерживают. Это нам очень помогает. Будем стараться оправдать их доверие и показать максимум, на который мы способны", – цитирует Куадрадо championat.com.

ЧМ-2018 1 тур

Колумбия - Япония: Вторник 19 июня 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 2
Япония
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