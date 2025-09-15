"После работы со сборной Бразилии единственный клуб, в который я готов вернуться, – это Реал. Я подписал с Бразилией годичный контракт, и это самое разумное решение.

Но кто знает, что будет дальше? Возможно, я останусь еще на два или даже четыре года, готовя команду к следующему чемпионату мира. Сейчас я наслаждаюсь своей работой здесь", – цитирует Анчелотти L'Equipe.

Анчелотти тренировал Реал дважды в карьере: с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2025-й. Он также считается легендой Милана, с которым работал с 2001 по 2009-й год.

