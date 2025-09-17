Палкин обратил внимание на незасчитанный гол Изаки Силвы в матче Кубка Украины против Полесья Ставки (1:0). Функционер заявил, что такие эпизоды с участием игроков Шахтера имеют системный характер.

Дебютный гол новичка "горняков" в видеообзоре матча Полесье Ставки – Шахтер – 0:1

"Третий матч в этом сезоне судьи принимают скандальные решения против Шахтера. Сегодня отменили чистый гол Изаке. Это уже превращается в системность. Вопрос один: кто заказчик?

Я ожидаю немедленной реакции тех, кто отвечает за судейство в нашей стране", – написал Палкин в своем Facebook.

Позже гендиректор Шахтера опубликовал сообщение с кубкового матча между Динамо и Александрией. По мнению Палкина, игрок киевлян руками отбил мяч, который летел в ворота, однако судья не увидел нарушения правил.

"Вот пример из матча, что происходит в Александрии: игрок в зеленой форме в штрафной площадке во время удара выставляет руку и отбивает мяч, который летел в ворота. Но судья пенальти не назначает. Очередная системная ошибка..

Так кто заказчик судейского беспорядка?"

Напомним, Шахтер минимально одолел аматорский клуб Полесье Ставки и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.

Шахтер вышел в 1/8 Кубка, минимально одолев аматорское Полесье – Мейреллес впервые забил, Изаке отменили два гола